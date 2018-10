Hoekstra definitief niet naar Saoedi-Arabië om Khashoggi

Khashoggi verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan de Saoedische ambassade in Istanboel. Hij was daar om documenten op te halen voor zijn aanstaande huwelijk. Zijn verloofde Hatice Cengiz stond buiten te wachten, maar Khashoggi kwam niet meer naar buiten.



De journalist zou zijn omgekomen bij een uit de hand gelopen verhoor, meldde The New York Times eerder, hoewel Turkse functionarissen tegen The Wall Street Journal hebben verklaard dat hij direct bij binnenkomst in elkaar geslagen, gedrogeerd en gedood werd door Saoedische agenten die kort daarvoor in Istanboel waren aangekomen. Zijn lichaam zou uiteindelijk in stukken zijn gezaagd.



Een aantal door Turkije geïdentificeerde verdachten komen uit de directe omgeving van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De Saoedische overheid besloot hem in bescherming te nemen door een inlichtingenfunctionaris te laten opdraaien voor de verprutste operatie, zo meldde The New York Times.



Khashoggi is sinds 2017 ingezetene van de VS nadat hij in zijn thuisland uit de gratie raakte. In Amerika werkte hij voor The Washington Post. Khashoggi uitte veel kritiek op de Saoedische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman. De krant heeft gisteren zijn laatste column gepubliceerd.