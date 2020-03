Hoekstra maakt zich in Zuid- Europa nóg ongeliefder dan zijn voorganger Dijsselbloem

Denk in verklaring: ‘Kuzu in 2018 fractie­voor­zit­ter­schap ontnomen om buitenech­te­lij­ke affaire’

21:20 Denk heeft Tunahan Kuzu in 2018 tijdelijk het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer ontnomen vanwege een buitenechtelijke affaire. Zijn gedrag zou niet passen bij de kernwaarden van Denk, aldus de partij vanavond in een verklaring.