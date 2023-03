Hoekstra nog niet uit de zorgen, dinsdag weer CDA-overleg

CDA-leider Wopke Hoekstra hoopte vrijdag de bal bij de coalitie te leggen, maar eigen partijbonzen zijn nog niet klaar met de historische klap. Dinsdag is er opnieuw topberaad bij het CDA, Hoekstra’s positie is daarbij onderwerp van gesprek.

Hoekstra ging vrijdag de ministerraad in met de boodschap dat het kabinet ‘grote dossiers’, zoals stikstof, tegen het licht moet houden. Dat signaal wordt in CDA-kringen toegejuicht. Maar dat hij tegelijkertijd constateerde zijn eigen positie 'houdbaar’ te vinden, ging sommige partijgenoten wat te snel.

De Zeeuwse CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat zei eerder al tegen deze site dat alles op tafel moet komen: ,,Elke olifant in de kamer moet worden benoemd.” Ook de Limburgse partijvoorzitter Harold Schroeder zegt nu dat er ‘allerlei knoppen zijn waaraan gedraaid kan worden', inclusief het partijleiderschap.

Vrijdagavond was er al een eerste digitaal overleg, waarin provinciale partijbonzen hun teleurstelling over de uitslag ventileerden. Hoekstra zou bij dat overleg na een korte reflectie vooral hebben geluisterd. Tegelijkertijd werd op deze vergadering vastgesteld dat een tweede overleg nodig was om een diepere analyse te kunnen maken over waar het aan schort bij het CDA. Die bijeenkomst vindt dinsdag fysiek plaats op een nog onbekende locatie.

Op de vraag of Hoekstra nog de juiste persoon is die het CDA moet leiden, klinken verschillende signalen in de partij. Jongerentak CDJA sprak openlijk twijfels uit over de geschiktheid van Hoekstra, terwijl vanuit het CDA-smaldeel in het kabinet en vanuit de Tweede Kamerfractie juist wordt benadrukt dat een leiderschapswissel niets oplost: ,,Als je een wedstrijd verliest, moet je de trainer niet ontslaan”, zei Kamerlid René Peters.

Bijten en schudden

Ook CDA-gedeputeerde in Limburg Madeleine van Toorenburg voelt niet voor een leiderswissel. Juist als ‘harde onderhandelaar en manager’ kan de CDA-leider nu meer speelruimte claimen in de coalitie voor stikstof, denkt zij. ,,Ik denk dat hij nu kan bijten en schudden. Laat het hem maar doen”, zei Van Toorenburg in WNL Op Zondag.

Partijvoorzitter Schroeder zegt zelf ‘wel een beeld te hebben hoe het zou moeten’ maar wil dat niet met deze site delen. Tegelijkertijd beaamt hij dat het aanblijven van Hoekstra voor hem geen uitgemaakte zaak is. Maar, zo zegt Schroeder ook: ,,Afscheid nemen van een leider heeft ook zijn consequenties. Die moet je doorspreken.”

