Hoekstra over Iran: ‘Luister eens, dit is volstrekt niet in de haak en onacceptabel’

Weerwind wuift kritiek weg op komst naar Suriname: ‘Ik begrijp de verbazing, maar heb een andere mening’

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil niet weten van kritiek dat hij als ‘man van kleur’ in Suriname niet de juiste man is om de verwachte excuses van het kabinet over het slavernijverleden toe te lichten. ,,Ik zal nooit verloochen waar ik vandaan kom, dat is ook hier. Maar ik ben hier als vertegenwoordiger van het kabinet.’’

18 december