Hoekstra’s blunder op het ijs was al dagen in de maak

Podcast: De intenties van Baudet, strijd van de leiders en het leed dat stikstof heet

15 februari De tv-debatten komen eraan, maar wie mag waar opdraven? En wil iemand nog wel met Baudet in zee nu er weer appjes zijn opgedoken die racistisch zouden zijn? Terwijl de politici in Den Haag de strijd aanbinden richting de verkiezingen, zijn boeren vertwijfeld achtergebleven. Want nu alles over corona gaat, is er op het gebied van stikstof ook nog veel onzekerheid. We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij.