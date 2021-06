Hoekstra zorgt voor rollende ogen bij links, nog geen doorbraak in formatie

De Vries: CDA-kandidaten niet gevraagd naar voorkeur voor Omtzigt

10 juni Kandidaten voor de Tweede Kamerlijst van het CDA zijn volgens een voormalige spindoctor van die partij niet gevraagd of ze Pieter Omtzigt of Hugo de Jonge steunen als lijsttrekker. ,,Dat kan ik met zekerheid zeggen’’, zegt Jack de Vries, die in de beginfase betrokken was bij de verkiezingscampagne van het CDA, op NPO Radio 1.