Homoseksuele mannen die veilige seks hebben mogen in 2023 zonder extra eisen bloed doneren

Bloedbank Sanquin gaat het besluit of iemand wel of geen donor mag worden vanaf januari volgend jaar baseren op een vragenlijst over iemands gedrag. Door de aanvullende vragenlijst moet straks duidelijk worden of mensen die bloed willen doneren door hun gedrag wel of geen verhoogd risico lopen. Een belangrijke vraag kan dan bijvoorbeeld zijn of iemand die wisselende bedpartners heeft altijd een condoom gebruikt.