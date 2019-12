Honderden ouders hebben compensatie fiscus binnen na toeslagenaffaire

De fiscus heeft compensatie overgemaakt naar in totaal 280 gezinnen. Met 235 van die mensen is daarna nog contact geweest om na te gaan of zij het geld ook daadwerkelijk hebben ontvangen. Dat bleek in alle gevallen zo te zijn. De anderen konden nog niet worden bereikt.



In zeven andere gevallen is het niet gelukt compensatie te betalen, omdat van die mensen geen rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst. Daarnaast hebben 22 ouders in de zogenoemde CAF 11-zaak te horen gekregen dat zij geen recht hebben op compensatie.



De Belastingdienst probeert in contact te komen met de mensen die wel recht hebben op schadevergoeding, maar die nog niets hebben gekregen. ,,Het streven blijft om alle ouders die recht hebben op compensatie te compenseren”, aldus Hoekstra. De minister zegt zich te realiseren dat hij het leed van de gedupeerden niet volledig goed kan maken. ,,Wel hoop ik dat deze compensatie en de persoonlijke contacten met ouders een eerste stap vormen in het herstel van hun vertrouwen in de Nederlandse overheid in het algemeen en in de Belastingdienst in het bijzonder.”



Hoekstra zei eerder al alles op alles te willen zetten om alle gedupeerde ouders nog vóór kerst hun geld over te maken. ,,Maar een kleine groep is onvindbaar en dan staan we natuurlijk ook met de handen gebonden. Daar vraag ik dan ook wel enig begrip voor”, zei de minister, die zich na het aftreden van verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel over de Belastingdienst heeft ontfermd.