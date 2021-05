Hoogleraar Marcel Levi wil minister van Volksgezondheid worden

Levi, lid van de PvdA, kreeg de vraag afgelopen maanden geregeld, maar spreekt zijn interesse voor een ministerpost voor het eerst openlijk uit. ,,Ja, anders blijf je de rest van je leven de persoon langs de lijn, die altijd precies weet hoe je moet spelen, maar nooit wordt opgesteld’’, zegt hij tegen presentator Twan Huys over een mogelijk ministerschap.



Levi werd vorige maand aangesteld als directeur van de Nederlandse wetenschapsorganisatie NWO. Daarvoor was hij bestuurder van zeventien Londense ziekenhuizen. Hij pleitte in Engeland voor vroegtijdig vrijgeven van het coronavaccin, wat ook gebeurde. Geregeld keek hij met verbijstering naar de invulling van het beleid in Nederland. Met name op demissionair minister Hugo de Jonge heeft hij felle kritiek.



De Jonge zei eerder dat de vroege start van het vaccineren in Engeland vooral symbolisch was. Levi betoogt in College Tour dat het vaccineren in Engeland een groot succes was en binnen enkele weken miljoenen prikken gezet konden worden. ,,Wat ik dan zo stom vind is dat zo’n politicus niet zegt dat hij een fout heeft gemaakt, nee hoor, ze denderen er gewoon een andere oneliner uit die ook niet klopt’’, zegt Levi.



Lees verder onder de foto