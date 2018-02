Hoorzitting: Shell staat garant, hoon voor Exxon

Shell Nederland-directeur Van Loon haastte zich vanavond om alle onzekerheid weg te nemen. Ze herhaalde tijdens de zitting dat de NAM voldoende financiële armslag zou houden en zoniet, dat dan het Brits-Nederlandse Shell aan de financiële verplichtingen zal voldoen. ,,Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Ik wil de zorgen van de Groningers wegnemen. Wij staan garant, dat gaan we ook op papier zetten. Dat doen we in overleg met het ministerie van Economische Zaken, zodat daar geen enkele onduidelijkheid over kan bestaan. Wij gaan zorgen dat de Groningers geen zorgen hebben over de afwikkeling van de kosten. De miljardenrekening kan naar ons."



De stellige woorden van Van Loon konden op instemming van de aanwezige Kamerleden rekenen. Wel bleef de vraag wanneer en hoe Shell dan een en ander op papier zou uitwerken. ,,Zo snel mogelijk, in overleg met het ministerie”, aldus de topvrouw.