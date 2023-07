Hugo de Jonge: ‘Een kabinet dat migratie niet aanpakt, moet ook plaatsmaken’

Met video Kabinet gevallen over asieldeal: Rutte weet nog niet of hij doorgaat als VVD-lei­der

Een hoogoplopend conflict over asiel is Ruttes vierde kabinet te machtig gebleken: de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is gevallen. Nadat VVD-premier Mark Rutte woensdag zelf de discussie verder op de spits dreef, was het onderlinge vertrouwen totaal weggeslagen.