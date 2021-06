Huidige crisis in CDA legt een al jaren slepend conflict bloot

Grapper­haus: Terughalen IS-ganger is conform kabinetsbe­leid

8 juni Het terughalen van IS-ganger Ilham B. is volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in lijn met het kabinetsbeleid. Hij moest zich vandaag in de Tweede Kamer verweren tegen felle kritiek van coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen PVV en FvD. B. werd zaterdag vanuit een Koerdisch kamp overgebracht naar Nederland.