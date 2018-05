Huurhuizen van het gas af? Rekening: 108 miljard euro

Uit een eerste raming van Aedes blijkt dat het verduurzamen en gasloos maken van alle 2,1 miljoen sociale huurhuizen in Nederland – vóór 2050 – maar liefst 108 miljard euro gaat kosten. Dat is bijna 52.000 euro per woning. Het geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, af te sluiten van het gas en een nieuwe, duurzame keuken en badkamer te plaatsen. Om dat te kunnen betalen, zouden corporaties tot 2050 elk jaar 3,4 miljard euro moeten investeren. Dat gaat de corporaties nu niet lukken, stelt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ,,Dit kabinet wil dat corporaties steeds meer belasting betalen en daar komt nog een volledig onlogische belasting bij ”, zegt Norder. ,,Daar kan het kabinet natuurlijk wel wat aan doen. Als dat niet gebeurt, is het allemaal niet mogelijk. Mooier kan ik het niet maken.”

Verduurzamen

De woningcorporaties willen drie van de vier woningen verduurzamen door ze te renoveren tot ‘nul-op-de-meter-woning’ (38 procent) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te leggen (38 procent). De overige half miljoen huizen moeten deels geïsoleerd worden. Deze maatregelen leveren een CO2-reductie op van 70 procent. De resterende 30 procent wordt gehaald uit de aanleg van duurzame energiebronnen, zoals warmtenetten.



De corporaties gaan in gesprek met het Rijk, gemeenten, huurders, bouwers, installateurs, netbeheerders en energiebedrijven om de aanpassingen mogelijk te maken. ,,Want we zullen het met zijn allen moeten doen, alleen zal het ons niet lukken”, zegt Norder. ,,En we mogen vooral het belang van bewoners niet vergeten. Na de overlast moeten zij een comfortabeler huis hebben zonder hogere woonlasten.”



Het bedrag van 108 miljard euro is ongekend hoog. Ter vergelijking: dat is meer dan Nederland dit jaar uitgeeft aan de zorgkosten, defensie en veiligheid bij elkaar opgeteld. Uitgesmeerd over ruim dertig jaar lijken de kosten voor de corporaties meer behapbaar: dan gaat het om zo’n 3,4 miljard euro per jaar.