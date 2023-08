Iedereen belooft nieuwe politiek, maar uit onderzoek blijkt: kiezer wil gewoon oplossing van problemen

analyse Slim of niet? Met uitsluiten van PVV en FvD drukt CDA hoop op rechts kabinet de kop in

De nieuwe CDA-leider Henri Bontenbal jaagt rechts Nederland op de kast door samenwerking met PVV en FvD meteen uit te sluiten. Het vormen van een rechts kabinet wordt zo lastig, terwijl de VVD de deur na jaren juist op een kier had gezet. Is het wel een verstandige keuze van het CDA om dit nu al kenbaar te maken? Politicoloog Rick van Well geeft antwoord.