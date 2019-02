‘Ik ben geen AIVD-mol en ik heb ook geen zak geld gehad’

De radicale bekering van de oud-PVV’er leverde een stortvloed aan reacties op, van bewondering en ongeloof tot verontwaardiging en woede. In rechts-populistische kringen wordt geschamperd over de religieuze wending van de voormalige oogappel van partijleider Geert Wilders. Die vergeleek de bekering van Van Klaveren vandaag met een ‘vegetariër die in een slachthuis gaat werken’. ,,Wat een verhaal, hè?”

Van Klaveren: ,,Ik snap de ophef hoor, mensen zijn verbaasd. Daarom vind ik het ook wel zo netjes om het uit te leggen. Vandaag kreeg ik meer dan tweehonderd appjes, berichten en mails. Vooral van media. Van ZDF tot CNN.”

Critici geloven uw verhaal niet. Ze vermoeden een PR-stunt om een boek te verkopen. Of suggereren dat u gefinancierd wordt door vermogende moslimleiders.

,,Ha, ja, mijn oude vrienden, van de islamkritische kant, die komen daar dan mee. Misschien vinden ze het lastig om te merken dat mensen van mening kunnen veranderen? Maar ze moeten ook weten dat je je geloof niet opzij zet om een boek te verkopen. Een AIVD-mol ben ik niet, en ik heb ook geen zak geld gehad uit een golfstaat. Het is totale flauwekul!”

Misschien komt het door de toon van uw uitleg: het klinkt allemaal zo steriel, zo rationeel. Er is weinig emotie te bespeuren. Vóelt u zich wel moslim?

,,Nou ja, kijk: ik heb niet het gevoel dat ik een andere God aanbid. En ik heb me ook nooit speciaal christen gevoeld. Maar het was ook een zoektocht, die is eerst rationeel, daarna ga je het ook voelen. In mijn boek zit die emotie wel. Ik twijfelde al langer over het christendom, over de drie-eenheid, over de erfzonde. Toen ik het boek over de islam ging schrijven en alles bestudeerde, ontwikkelde ik het geloof in die godsdienst.”

Van Klaveren noemt ‘naastenliefde’ als meest waardevolle aspect van de islam, die is ‘doorleefder’ in de islam dan in het christendom, vindt de veertiger die opgegroeid is in een gereformeerd nest. ,,In de islam zie je echt de intentie om elkaar te helpen, in religieuze zin.”

Volledig scherm Joram van Klaveren bekeerde zich tot de islam: ‘Of ik me moslim vóel? Nou ja, ik heb me ook nooit speciaal christen gevoeld'. © ANP

Maar als politicus pleitte u voor een verbod op minaretten, een ban op de boerka, u omschreef de islam als bron van veel kwaad. Was u toen gewoon slecht op de hoogte?

,,Binnen de islam zijn stromingen die geweld legitimeren met het geloof. Neem Boko Haram. Als PVV’er noemde ik het geloof als oorzaak van dat handelen, maar dat is het niet. Ik keek alleen politiek naar het geloof, niet religieus. En ja: dat was polariserend, dat is spijtig achteraf, daar zie ik heus wel mijn rol.”

Gaat u nu ook naar de moskee? Vasten? Naar Mekka? Hoe gaat u dit in de praktijk brengen?

,,Kijk: het boek was het eindpunt van een zoektocht, nu begin ik aan wat anders. Hoe ik dat vormgeef zal moeten blijken.”

Maar wordt u belijdend moslim?

,,Als je gelooft, moet je het belijden, maar voor mij ging en gaat dat ook om je hart, je intenties. En daarbij heb ik me de rituelen nog niet eigen gemaakt.”