Immigratie, klimaat of zorg? Nee, Pieter Omtzigt kiest met nieuwe partij voor bestuurscultuur en integriteit

Deze man gaat de partij van Omtzigt leiden: ‘Je merkte dat Pieter er steeds meer vertrouwen in kreeg’

Hein Pieper is de partijvoorzitter van Nieuw Sociaal Contract. De oud-CDA’er is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel en voorzitter van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt, die geld voor zijn politieke beweging inzamelt. Pieper was de afgelopen maanden al vertrouweling van Omtzigt en nauw betrokken bij de oprichting van de partij.