Immigratie niet op zijn beloop laten

Meer of minder migranten uit de EU? Jetten en Segers kruisen de degens

16 februari Immigratie is hot. Gisteren presenteerden we de feiten en prikten we mythes door, vandaag geven twee politici hun uitgesproken mening over de grootste groep die naar Nederland komt: Europese arbeidsmigranten. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zijn de aantallen te groot, D66-fractieleider Rob Jetten denkt dat we juist meer arbeidsmigranten nodig hebben.