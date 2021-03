Improvisatiekabinet Rutte III laat werk na voor opvolger

Toekomstplannetjes genoeg, van gratis kinderopvang tot lagere belastingen. Maar waar u regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie deze verkiezingscampagne minder over hoort: hoe het de laatste vier jaar ging.



Verantwoording afleggen over de afgelopen jaren doen regeringspartijen zelden in campagnes. Een uitzondering is een open brief aan de kiezer van VVD-leider Mark Rutte, waarin hij gisteren schreef dat ‘dingen anders uitpakten dan hij had bedoeld’. Maar meestal kijken partijen liever vooruit. Zie hoe D66-lijsttrekker Sigrid Kaag voortdurend praat over hoe er nieuw leiderschap nodig is. Alsof ze zelf geen deel uitmaakte van het landsbestuur de afgelopen jaren. Of zie hoe Wopke Hoekstra (CDA) ‘wil doorpakken’.



Nou lijkt er deze verkiezing wel iets bijzonders aan de hand. Bij voorgaande verkiezingen werden partijen die in de regering zaten telkens afgestraft door de kiezer. Met als recentste voorbeeld de historische nederlaag van de PvdA, die in 2017 29 Kamerzetels verloor. Maar wie nu naar de peilingen kijkt, ziet dat geen van de vier regeringspartijen enorm lijkt te worden afgestraft.