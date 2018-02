‘Indonesië gaf geen toestemming voor Nederlands onderzoek Javazee’

Zo wees CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot op de respectloze omgang met stoffelijk overschotten: ,,Op verschillende plaatsen in Indonesië liggen nu vuilniszakken met botresten.” Verschillende partijen vroegen om repatriëring van de menselijke resten en te herbegraven in Nederland. Bijleveld beloofde een ‘eervolle herbegrafenis’. ,,We moeten wel zeker weten dat het werkelijk om onze oorlogsschepen gaat en of er werkelijk sprake is van stoffelijke resten.”



De minister wilde niet ingaan op speculatie van Kamerleden op basis van berichten in Indonesische media. ,,Dat zorgt alleen voor meer onrust bij nabestaanden. We weten veel niet zeker.”