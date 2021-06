Ineens staat de man die het CDA een miljoen schonk in het verdachtenbankje

VIDEO Grote CDA-gif­ten via omweg naar de partij

15 juni Het CDA heeft flinke sommen geld in aanloop naar de verkiezingen via omwegen binnengekregen. Omdat de donaties bij de ‘neveninstellingen’ van het CDA gestort werden, bleven ze buiten de campagneoverzichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is niet illegaal, maar het roept wel vragen op.