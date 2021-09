Informateur Remkes gaat weekend naar landgoed met Rutte, Kaag en Hoekstra in hoop formatie vlot te trekken

Vandaag heeft Remkes met VVD-leider Mark Rutte en de fractievoorzitters van een clubje kleine partijen gesproken. Remkes zoekt naar een doorbraak in de formatie, mogelijk met een minderheidskabinet. ,,Hij vroeg óók hoe we kijken naar een extraparlementair kabinet’’, zei Volt-leider Laurens Dassen na afloop van zijn gesprek met de informateur.

Dat is opvallend, omdat Nederland al vele decennia geen extraparlementaire regering heeft gehad: voor het laatst in de jaren ‘30. VVD-prominent Henk Kamp was de eerste die deze regeervorm opperde, een paar weken geleden in het tv-programma Buitenhof. ,,Dat zou misschien kunnen werken in de nieuwe bestuurscultuur’’, zei Kamp toen.