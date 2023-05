Ingewijden: Koning houdt op 1 juli toespraak bij herdenking slavernijverleden

Koning Willem-Alexander houdt op 1 juli aanstaande een toespraak bij de herdenking van het slavernijverleden in Amsterdam. Berichtgeving van RTL Nieuws hierover wordt door ingewijden bevestigd.

Op 1 juli wordt traditioneel Keti Koti gevierd. Dit jaar is het op die dag 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk praktisch werd afgeschaft. Minister-president Mark Rutte maakte eind vorig jaar al bekend dat de koning aanwezig zou zijn bij de herdenking in de hoofdstad. De koning ‘voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp’, zei de premier destijds.

De verwachting is dat de koning het excuus dat premier Rutte vorig jaar uitsprak, zal herhalen. Eind vorig jaar gaf Willem-Alexander opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de rol van het koninklijk huis in de koloniale geschiedenis. Tijdens zijn bezoek aan Rotterdam tijdens afgelopen Koningsdag ging de koning daarover op straat nog met bewoners van die stad in gesprek.

Betrokkenen melden aan RTL nieuws dat een toespraak van de koning in voorbereiding is, maar dat de ‘exacte vorm en woordkeuze nog niet bepaald is’.

Premier Rutte maakte op 19 december vorig jaar ook excuses voor het slavernijverleden. Dat deed hij toen in het Nationaal Archief in Den Haag in vier talen: Engels, Sranantongo, Papiaments en Nederlands.

De viering van Keti Koti op 1 juli 2022 in Amsterdam.

