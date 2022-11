Inspectie mag straks Turkse ‘weekendscholen’ binnen

De Onderwijsinspectie gaat ingrijpen als op ‘weekendscholen’ anti-democratisch onderwijs wordt gegeven. Ouders of leraren van reguliere scholen die zich zorgen maken, kunnen dat in de toekomst bij de inspectie melden.

Ook wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor mensen die lesgeven in dit soort informeel onderwijs, net zoals voor docenten bij gewone scholen. Op deze ‘lessen’ worden vaak in het weekend wordt gegeven, is nu geen toezicht mogelijk.

Het kabinet gaat de wet aanpassen om dat toch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren er signalen dat een aantal Turkse weekendscholen lessen gaven die indruisen tegen democratie en rechtsstaat. Volgens Turkije, die de Turkse weekendscholen financiert, zou de nadruk bij de lessen echter liggen op taalonderwijs. Het kabinet wilde de scholen niet verbieden.

Kleine kern

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) benadrukt dat de meeste informele ‘scholen’ helpen bij de ontwikkeling van kinderen, maar stelt dat bij ‘een kleine kern’ van die weekendscholen ‘echt mis gaat’. ,,Waar je als kind bijvoorbeeld te horen krijgt dat onze rechtsstaat niets voorstelt of jongens en meisjes ongelijkwaardig zijn. Als we hier niets aan doen wordt het goede werk van docenten op onze scholen teniet gedaan.”

Ouders en leraren van basis- en middelbare scholen die zich zorgen maken over de lessen die op de ‘weekendscholen’ worden gegeven, kunnen zich in de plannen van Wiersma straks melden bij een onafhankelijk meldpunt. Nog niet duidelijk is of dat wordt ondergebracht bij de Onderwijsinspectie of elders. De inspectie gaat de signalen vervolgens onderzoeken en krijgt de bevoegdheid om direct in te grijpen als het mis gaat.

Voor dat überhaupt mogelijk is, moet het kabinet nog studeren op een juridische definitie: wanneer is onderwijs in strijd met integratie, de rechtsstaat en democratie? Zodra die definitie is ‘gevonden’, wordt dat in de wet verankerd. Minister Wiersma verwacht het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Kamer te sturen.

In het coalitieakkoord spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie al af sneller in te grijpen bij deze ‘scholen’ als zij ‘anti-integratief, anti-democratisch of anti-rechtsstatelijk opereren’.



