Inspectie: Oudere in verpleeghuis krijgt veelal respect en begrip van personeel

Sindsdien toetst de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de kwaliteit van verpleeghuiszorg anders. Boven alles geldt of een bewoner zorg op maat krijgt. Voor het eerst is, na honderden inspecties door heel Nederland in de afgelopen twee jaar, het resultaat daarvan bekend. Het goede nieuws is: bij veruit de meeste zorgorganisaties (circa 78 procent) kennen medewerkers de bewoner en zijn wensen en behoeften.



Lang niet alles loopt organisatorisch echter al op rolletjes. In veel organisaties (zo’n 43 procent) worden nog steeds niet voldoende zorgmedewerkers ingezet of is onvoldoende deskundigheid beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan specialisten ouderengeneeskunde. En in te veel verpleeghuizen (ongeveer 26 procent) van alle bezochte organisaties, heerst volgens de zorgwaakhond nog geen ‘veilige cultuur’. Het is geen plek waarin de zorgmedewerker open kan zijn over fouten en twijfels. Terwijl het wél nodig is dat er iets verandert na incidenten.