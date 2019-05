Is er wel sprake van een tweestrijd tussen Forum en VVD?

Aan een gebrek aan interesse ligt het niet, zou je op basis van de kijkcijfers zeggen. Al ging het deze Europese verkiezingscampagne bar weinig over Europa zélf. En als het al over Brussel ging, was het teruggebracht tot de vraag of er méér of minder Europa moest zijn – ook een twistpunt van Rutte en Baudet.



Het merendeel van de Nederlandse kiezer is groot voorstander van Europese samenwerking, zo blijkt uit onderzoeken, en vindt ook dat kiezers invloed moeten hebben op de Europese politiek. De vraag is of ze er ook voor naar de stembus gaan vandaag. De opkomst is bij Europese verkiezingen doorgaans laag – 37 procent in 2014.



Als de (vermeende) tweestrijd kiezers heeft weten te mobiliseren, kan ook de strategie van Rutte en Baudet nog steeds gunstig uitpakken voor VVD en FvD. In een andere slotpeiling, die van EenVandaag en Ipsos, gaan de twee rechtse kemphanen wél samen aan kop met beiden vijf zetels. De PvdA blijft daar steken op 3 zetels, net als GroenLinks en CDA.



Alle slotpeilingen benadrukken dat de verhoudingen tussen de partijen door de laatste debatavond van gisteren ‘nog danig kunnen veranderen’. De ontknoping laat nog even op zich wachten. Vanavond verschijnt alleen een exitpoll, de echte uitslagen komen pas zondagavond laat.