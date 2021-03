Jesse Klaver had op die halve kilometer alles bij de hand

De Gerard Doustraat in Roosendaal is 500 meter lang en een mens zou er kunnen leven zonder verder dan die halve kilometer te lopen, want er is echt alles. Woningen, vanzelfsprekend - meer rijtjeshuizen dan portiekflats. Maar ook: een bescheiden winkelgalerij inclusief apotheek en huisartsenpost, een school voor bijzonder onderwijs en een straat verderop ook een ‘gewone’ basisschool, een kerk (de protestantse Kruiskerk, de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk is een paar minuten verderop), een groot groen grasveld met een basketbalveld en speeltoestellen, een flink aantal ondergrondse vuilcontainers en, natuurlijk, het Huis van de Westrand, met daarnaast een moestuin waar de laatste vier winterse boerenkolen staan te verschrompelen.