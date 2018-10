Jetten blijft vaag over ‘heroverweging’ dividendtaks

Met Jetten neemt ‘nieuwe generatie’'met veelal Brabantse roots het stokje over

12:32 Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver neemt ‘een nieuwe generatie het over in Den Haag’. Klaver roept Jetten op samen op te trekken ‘voor onze progressieve idealen’. PvdA-leider Lodewijk Asscher wenst Jetten veel succes. ,,Ook met de onderhandelingen over een beter regeerakkoord na het dividendfiasco.”