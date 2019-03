Jetten wil miljonairstaks

Volgens Jetten is er in de samenleving ‘een muur tussen de zekeren en de onzekeren ontstaan’. Om die muur te slechten ‘moeten we het ook hebben over vermogens’, zei hij vanmiddag in zijn Kerdijklezing in de Haagse Sociëteit De Witte.



,,Onze belasting op vermogen, vermogenswinst en vermogensoverdracht is de afgelopen decennia steeds verder verlaagd”, stelt Jetten. Tegelijkertijd krijgen mensen ‘die met veel pijn en moeite iets opzij zetten’ nauwelijks rente, terwijl mensen met een groter vermogen meer risico kunnen nemen en zo meer rendement behalen. ,,Met alle maatschappelijke gevolgen van dien”, aldus de fractieleider, die in oktober Alexander Pechtold opvolgde.