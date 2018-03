Jongeren SGP klappen voor 'partijdige' Kaag

In haar speech begint ze met Bijbelcitaat – een beproefd middel; eerder trokken toenmalige ministers Bert Koenders en Lodewijk Asscher al de Bijbel uit de kast voor een spreekbeurt bij de SGP-jongeren – Deuteronomium 25:16 waarin staat dat God een afschuw heeft van iedereen die oneerlijke zaken doet. Charlotte pakt haar zwarte handtasje en tovert er een pocketversie van de Bijbel in Statenvertaling uit tevoorschijn. Razendsnel bladert ze naar het vers om na een snelle lezing lachend te concluderen: ,,Het klopt.”



Als Kaag het even later over de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties heeft, vraagt ze de jongeren of zij voorbeelden weten. De één zegt schoon drinkwater, de andere noemt het tegengaan van armoede. Als een jongen uit een groepje jonge jongens in de zaal dat vooral druk is met kletsen en koekjes eten halfhartig ‘geld’ roept, kijkt Kaag vragend. ,,Ik kon het niet horen. Wat zei je?” Het blijft stil. ,,Een meisje riep iets”, probeert de minister nog, waarmee ze onbedoeld voor een lachsalvo zorgt. De minister meende vanaf het podium in de puberstem een meisjesstem te ontwaren. De zaal wist wel beter.



Ook voor de afsluiting heeft Kaag een Bijbelvers paraat, waarmee ze het belang van ontwikkelingssamenwerking wil onderstrepen: Zacharia 7:10. Er klinkt voorzichtig applaus. ,,Ja, en dat op een zaterdag, grapt Kaag nog. ,,Het gaat om gedeelde welvaart: niet te koste van de ander, niet tegen de ander. Dat past in ons Joods-christelijke cultuurgoed”, zo leidt Kaag de passage in. ,,Onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdeling en armen, en wees er ook niet op uit een ander kwaad te doen.”



Als Kaag bij de vragenronde ingaat op een uit het publiek ingediende vraag over Israël en geld dat naar VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen ging die voor haar op het scherm verschijnt, wordt er geklapt. ,,Is dat applaus voor de vraag of voor het feit dat ik ’m wil beantwoorden?”, wil Kaag weten. Met name SGP en PVV hadden in de Tweede Kamer kritiek op dat besluit. ,,Ik weet dat dit bij jullie leeft en vind het belangrijk daar antwoord op te geven.”