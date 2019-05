Jorritsma na ‘stevig’ gesprek: ‘Vertrek Duthler was onontkoombaar’

In een 'stevige sfeer’ heeft de Eerste Kamerfractie van de VVD geconcludeerd dat de verwijdering van Anne-Wil Duthler uit de fractie ‘onontkoombaar’ was. Dat zei fractievoorzitter Annemarie Jorritsma vanmiddag na een ingelast overleg in een hotel in Bunnik.

De fractie was hier bijeen gekomen nadat VVD-senatoren zich erover hadden beklaagd dat Jorritsma op eigen houtje had gehandeld. Collega's vertelden vanochtend anoniem aan het AD dat Jorritsma zich had te verantwoorden voor haar ‘eigenzinnige stijl'. Ook werd haar 'paniekvoetbal’ verweten.

Volgens Jorritsma waren haar collega-fractieleden wel degelijk van tevoren geïnformeerd over haar besluit om Duthler uit de fractie te zetten, nadat de rechter een vernietigend oordeel had geveld in een rechtszaak die Duthler had aangespannen tegen Quote. Zij erkent dat het haar eigen afweging is geweest en dat zij het besluit niet eerst aan de fractie heeft voorgelegd. Dat vindt zij echter ook niet nodig, omdat het juist haar rol is als fractieleider om dergelijke besluiten te nemen. Wachten was bovendien geen optie, omdat Duthler had aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te willen gaan. ,,Het vervelende was dat de vlek alleen maar groter werd", zei Jorritsma.