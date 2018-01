Juncker: EU-begroting moet omhoog

Het huidige plafond van 1,2 procent van het bruto binnenlands product van de EU moet omhoog, zei Juncker bij de opening van een tweedaagse conferentie over de toekomstige financiering van de EU. ,,Europa is denk ik meer dan een kopje koffie per dag waard."



Juncker wees erop dat er onvoorziene uitdagingen zijn bijgekomen zoals de stromen asielzoekers, terreurdreigingen en natuurrampen door klimaatverandering. Daarbij komt dat door het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU straks zo'n 12 miljard euro per jaar minder in het huishoudpotje van de EU zal terechtkomen.



Nu storten de 28 lidstaten jaarlijks gezamenlijk circa 145 miljard euro van hun gezamenlijk geproduceerde welvaart in de Brusselse 'schatkist'.