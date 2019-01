Justitie: vervolging voor voetbalsupporter die vuurwerkverbod overtreedt

De regels zijn aangescherpt omdat het aantal incidenten met vuurwerk de laatste jaren is gestegen. ‘Het is gevaarlijk om vuurwerk af te steken op tribunes vol met mensen. Knalvuurwerk kan gehoorschade opleveren, fakkels kunnen brandwonden veroorzaken en giftige rook is schadelijk voor de longen. Ook kunnen supporters in paniek raken als er ineens (veel) rook ontstaat of iets ontploft’, aldus het ministerie.