Kaag (D66) wil meer vrijheid met vaccinatiebewijs: ‘Laten we voorbeeld nemen aan Israël’

Kaag doet haar uitspraken vanmiddag op een D66-congres in Veldhoven. ,,Laten we als Nederland een voorbeeld nemen aan Israël, waar gevaccineerde mensen weer toegang krijgen tot het maatschappelijk leven’’, zegt ze. ,,En geef degene die het vaccin nog niet heeft gehad dezelfde vrijheid met een negatieve test in de achterzak.’’



Kaag: ,,Er lijkt bijna een taboe te liggen op het woord vaccinatiebewijs. Maar toch is dat precies wat we nodig zullen hebben. Een moderne versie van, wie kent het niet, het gele boekje. Uiteraard met de garantie van tijdelijkheid, privacy-voorwaarden en het liefst op Europees niveau.’’



Ook wil Kaag dat de overheid gratis snel- en zelftesten verstrekt. ,,We kunnen het leven veilig weer op gang brengen voor al die jongeren en volwassenen die nog niet aan de beurt zijn geweest. Met gratis snel- en zelftesten kunnen hogescholen, universiteiten, sportstadions, restaurants, cafés en winkels weer opengaan.’’ Dit moet volgens Kaag gebeuren als ‘het vaccinatie-tempo op orde is’.



Kaag stelt voor dat ‘de Nederlandse overheid die testcapaciteit gratis ter beschikking stelt’. ,,Want de kosten van een lockdown zijn vele malen hoger’’, stelt ze. ,,Duitsland heeft deze financiële keuze al gemaakt.’’