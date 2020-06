Kaag doet het: ‘Ik wil D66-lijsttrekker én premier worden’

In een interview met deze redactie zegt Kaag te hopen dat ze de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland wordt. ,,Als ik word verkozen door de leden tot D66-lijsttrekker, dan gaan we ook met de partij voor het hoogste ambt.’’ Wel benadrukt ze dat mensen haar moeten kiezen om wie ze is, niet omdat ze een vrouw is.



Ingewijden verwachten dat D66-fractieleider Rob Jetten vandaag al zijn steun voor Kaag zal uitspreken. De verwachting is dat zich geen zware kandidaat zal melden voor een interne lijsttrekkersstrijd. Daarmee lijkt Kaag verzekerd van het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.



In februari van dit jaar was Kaag op handelsmissie in Israël en de Palestijnse gebieden en vond daar de rust om haar besluit te nemen. ,,Ik steek mijn nek uit. Ik vind D66 te belangrijk. Het leiderschap van D66 is een groot goed, zeker in het tijdsgewricht waarin we leven.’’