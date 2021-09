Kaag heft politieke blokkade op en Rutte stuurt Keijzer de laan uit

VIDEO Kleintjes knokken om aandacht bij de interrup­tie­mi­cro­foon

22 september Met negentien fracties in de Tweede Kamer is het vechten om aandacht bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Nieuwkomers moeten wennen: ,,Als ik mijn hand opsteek, ben ik soms pas nummer acht in de rij.’’