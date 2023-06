Kaag: ‘Kabinet wil echt armoede voorkomen, maar kan niet voor Prinsjesdag’

Volgens minister Kaag wil het kabinet ‘echt voorkomen dat meer mensen in armoede komen’, maar kan het niet eerder dan september met plannen komen. Een Kamermeerderheid spoorde het kabinet aan actie te ondernemen tegen de groeiende armoede in ons land.

Een groot deel van de Tweede Kamer eist actie van het kabinet nu het Centraal Planbureau heeft voorspeld dat er volgend jaar 1 miljoen mensen in armoede leven. Dat is 200.000 meer dan nu en staat haaks op de doelstelling van het kabinet om de armoede te halveren. ,,Honderdduizenden mensen in Nederland leven in armoede, de rijen bij de voedselbank nemen toe. Dan faal je als kabinet”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen.

Het kabinet heeft in haar jaarlijkse voorjaarsnota juist aangekondigd de kosten te willen drukken, en ook op minimaal niveau te willen bezuinigen. De PvdA en GroenLinks vinden dat het kabinet hiermee bezuinigt op ‘de bestaanszekerheid van mensen’. Ze willen dat het kabinet nog voor de zomer met ‘een stevig sociaal pakket’ komt tegen armoede. Anders zullen ze de Voorjaarsnota niet steunen, dreigen ze.

Zonder PvdA en GroenLinks kan het kabinet eigenlijk alleen met steun van de BoerBurgerBeweging een meerderheid krijgen, maar ook Caroline van der Plas gaf tijdens het debat aan de linkse partijen te willen steunen.

Minister Kaag reageert dat ze de urgentie begrijpt. ,,Het kabinet wil echt voorkomen dat meer mensen in armoede komen.” Maar ze wil niet op de feiten vooruit lopen. ,,In september hebben we de laatste data over armoede en koopkracht. Dan weten we ook wat we eraan kunnen en willen doen, en dan weten ook pas hoe we het lastenplan willen inrichten. De ministers van Sociale Zaken en Armoede willen juist in augustus het totaalbeeld bekijken om met zoveel mogelijk maatregelen te komen.”

GroenLinksleider Jesse Klaver vindt dat ‘onacceptabel’. ,,Als twee politieke blokken op een sociaal punt samen zeggen: ‘tot hier en niet verder’, dan hoop ik dat het kabinet dat heel serieus weegt om politieke ongelukken te voorkomen.”

Coalitiegenoten Steven van Weyenberg van D66 en Pieter Grinwis van de ChristenUnie zeiden eerder ook voor een pakket te zijn om koopkracht te bevorderen en armoede te bestrijden, maar zeiden ook al de deadline vóór de zomer wat voorbarig te vinden. Ze willen dat het kabinet het ‘net als altijd’ op Prinsjesdag presenteert. ,,We missen geen kansen als we het twee maanden later met Prinsjesdag doen”, aldus Van Weyenberg.

GroenLinksleider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Attje Kuiken willen dat het kabinet in plaats van bezuinigen meer belasting vraagt van winstgevende bedrijven en mensen met een groot vermogen. Die bedrijven doen volgens hen aan ‘graaiflatie’: de prijzen meer verhogen dan nodig door stijgende kosten, waardoor de winsten de pan uit rijzen. Ook Marijnissen sluit zich hierbij aan: ,,Hoe durft de minister van Financiën bezuinigingen aan te kondigen ten tijde van woekerwinsten?”

Minister Kaag zelf spreekt liever niet van graaiflatie, tot frustratie van een groot deel van de oppositie. ,,Het heeft wel de aandacht”, legt de bewindsvrouw uit. ,,Ik snap dat excessieve winsten ten tijde van hoge inflatie de wenkbrauwen doet fronsen.” Toch heeft het meer onderzoek nodig, zegt de minister. ,,Het heeft wat weg van een frame. Sommige bedrijven laten prijzen alvast stijgen in anticipatie van hogere kosten. Ik weet niet of het begrip recht doet aan de echte situatie.”

De VVD wil juist wel meer bezuinigen. ,,De knop is om”, aldus VVD-Kamerlid Eelco Heinen. ,,De tijd dat geld gratis leek lijkt nu echt voorbij.” Volgens de VVD’er zou er in de toekomst ‘als we eerlijk zijn’ 10 tot 20 miljard minder uitgegeven moeten worden. Volgens minister Kaag was zo’n ‘big bang’, een bezuiniging die in een klap ‘meteen 6 of 8 miljard oplevert’ niet mogelijk. Daar konden de vier coalitiepartijen het niet over eens worden.

