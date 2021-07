Kaag praat en schrijft, maar houdt ze ChristenUnie weg van de onderhandelingstafel?

Rechter: kabinet moet milieu-effecten windmolen­par­ken beoordelen

30 juni Het kabinet heeft in de landelijke normen die gelden voor de bouw van windmolens ten onrechte geen rekening gehouden met de effecten die de molens op het milieu hebben. Die effecten moeten nu alsnog goed worden onderzocht, zo heeft de Raad van State bepaald. Het besluit van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten.