Kaag twijfelt over doorgaan vanwege bedreigingen: ‘Gezin zou opgelucht zijn als ik stop’

De uitzending van College Tour is zondag. Kaag zegt daarin dat ze nog geen definitieve keuze heeft gemaakt of ze door wil als politiek leider van D66. ,,Ik ga hier niet nu mijn vertrek aankondigen.”

Maar ze erkent dat haar gezin ‘opgelucht’ zou zijn als ze stopt en verhuist uit Nederland. Kaag heeft vooral in het buitenland gewoond en gewerkt, vooral in het Midden-Oosten. ,,Mijn dochters zeggen: het is mooi geweest, mam. Dat is ook een belangrijke boodschap. Ik luister altijd naar mijn dochters”, aldus Kaag. Ook haar man twijfelt. ,,Als ik vandaag zou zeggen: het is mooi geweest, dan zou hij overmorgen klaarstaan met de koffers.”

Fakkel

Kaag zegt volgens de Volkskrant in de opnames dat ze pas over enige tijd een besluit neemt. Bij het huis van de minister dook eerder een man met een brandende fakkel op, die werd gearresteerd en is later veroordeeld. Kaag: ,,Ik was gechoqueerd. Dit is Nederland dus.”