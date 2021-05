Kaag: Vermoeden dat Russische krijgsmacht op de hoogte was van ‘kaping’ toestel Belarus

Wel zei ze daar geen ‘eigenstandig bewijs’ voor te hebben. ,,We hebben het vermoeden dat Russische krijgsmacht op de hoogte was.” Dat kan ze niet ‘formeel’ zeggen, aldus Kaag over het Ryanair-toestel dat zondag met een list werd gedwongen te landen in Minsk. ,,Er waren Russen aan boord, naar verluidt, niet bekend of dat inlichtingenofficieren waren.” Deze Russen bleven na de noodlanding in Minsk en vlogen niet door naar de Litouwse hoofdstad Vilnius.