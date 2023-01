Kabinet: 2,7 miljoen om stemmen toegankelijker te maken voor mensen met beperking

Het bedrag zal onder gemeenten verdeeld worden naar het aantal inwoners. Zij kunnen de bijdrage naar eigen inzicht inzetten om de toegankelijkheid van verkiezingen te verbeteren. Zo kan er geïnvesteerd worden in rolstoeltoegankelijke stemhokjes of een stemmal voor mensen met een visuele beperking.

Daar moet verandering in komen, vindt minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. ,,Het is belangrijk dat kiezers zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen. Met deze bijdrage ondersteunen we het werk dat gemeenten daarin doen dan ook met een financiële impuls.”