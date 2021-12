Kabinet besluit maandag of scholen weer open kunnen

Het aantal coronabesmettingen daalt weliswaar, maar het aantal ziekenhuisopnamen gaat nog niet hard omlaag, stelt De Jonge. ,,Er is nog niet echt een effect op de ziekenhuizen af te lezen. Pas nou op dat we niet te vroeg opgelucht zijn. Het virus heeft ons eerder verrast.”

Basisscholen in Amsterdam lieten eerder weten dat zij de leerlingen uit groep 8 na de kerstvakantie weer naar school laten komen, wat het kabinet op 3 januari ook beslist. Zij voelen zich telkens overvallen door de in hun ogen late besluitvorming. De scholen wijzen erop dat januari een belangrijke maand is voor de oudste leerlingen, omdat zij dan toetsen krijgen die bepalend zijn voor het eindadvies.

De Jonge zegt dat hij van de aankondiging kennis heeft genomen, maar wilde zich er verder niet over uitlaten.

Lockdown

Het kabinet kwam vanmorgen in kleine kring bijeen om de stand van zaken omtrent corona te bespreken. Eerder werd aangekondigd dat volgende week wordt besloten of de huidige lockdown, die loopt tot en met vrijdag 14 januari, wordt verlengd. Tot die tijd is veel gesloten, van theater en kroeg tot onderwijs en veel sportfaciliteiten. Alleen essentiële sectoren zoals supermarkten, drogisterijen en tankstations mogen open zijn.

De Jonge zegt nog altijd te hopen dat de omikrongolf meevalt. ,,Maar dat kunnen we op dit moment zeker niet met zekerheid zeggen.” Hij zegt te willen waken voor te veel optimisme.

Foutje

De CDA-minister reageerde ook op kritiek vanuit de Tweede Kamer dat het kabinet een belangrijk advies van de Raad voor de Rechtsspraak over de inzet van coronatoegangsbewijzen achtergehouden zou hebben. Hierin worden harde noten gekraakt over het kabinetsplan om mensen op sommige plekken alleen toegang te verlenen als ze gevaccineerd of genezen zijn. Een negatieve test volstaat dan niet meer. Ook zet de Raad vraagtekens bij het idee om mensen die naar hun werk komen te verplichten dat ze een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.

Dit advies was in november al klaar, maar werd pas net voor kerst naar de Kamer gestuurd. Volgens De Jonge was het 'gewoon een foutje’ dat het advies niet is meegestuurd met andere adviezen, die eveneens kritisch van toon waren en de Kamer wél bereikten.

De Jonge bestrijdt dat de Kamer informatie is onthouden, omdat in het wetsvoorstel wel melding werd gemaakt van het advies van de Raad voor de Rechtspraak. Ook werd daarin volgens hem ingegaan op de geuite kritiek. De Jonge: ,,Één stuk is abusievelijk niet toegestuurd. Toen we daar achter kwamen, hebben we het alsnog gestuurd. De Kamer had er echter al kennis van kunnen nemen.” De ontstane ophef noemt hij ‘een storm in een glas water'.