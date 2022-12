Kabinet beweegt in langslepende Schengenruzie: Roemenië zou wel lid kunnen worden, Bulgarije niet

Dat stellen bronnen in Den Haag en Brussel. Roemenië en Bulgarije willen al sinds 2011 toetreden tot de Schengenzone, een gebied van 26 landen in Europa waar onderling geen grenscontroles plaatsvinden. Nederland is vanaf het begin al tegen de toetreding van de Oost-Europese landen. De landen voldoen weliswaar op papier aan alle eisen, maar er is volgens het kabinet te veel corruptie in die landen.