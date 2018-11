Kabinet: ‘Bewijs dat Rusland verboden raket heeft ontwikkeld’

Minister Bijleveld tikt vicepre­mier Ollongren op vingers over Europees Leger

15:33 Minister Ank Bijleveld (Defensie) heeft vicepremier Kajsa Ollongren vanmiddag in de Kamer een flinke tik op de vingers gegeven rond de vorming van een Europees Leger. ,,De lijn van het kabinet is klip en klaar: een Europees leger gaat het kabinet veel te ver. Die uitspraak is ‘ook namens de vicepremier’, benadrukte de bewindsvrouw tijdens het wekelijkse Vragenuurtje.