Kabinet blijft af van zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget

'Anders dan hetgeen samenhangt met het wijzigen van het verplicht eigen risico, zijn er zover mij bekend geen andere wijzigingen in deze regelingen voorzien dan het kabinet op 19 september 2017 heeft aangekondigd in de begroting voor 2018', aldus Zalm in de brief. 'Voor het overige zijn de gesprekken tussen de onderhandelende fracties van VVD, CDA, D66 en CU gaande en zal ik u in mijn eindverslag berichten over de uitkomsten hiervan.'