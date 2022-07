Kabinet blijft hopen op uitzondering Europese mestnormen

Minister Henk Staghouwer (Landbouw) blijft hopen dat de Europese Commissie coulant is voor Nederlandse boeren die nu meer mest over hun land uitrijden dan volgens de Europese regels is toegestaan. ,,We zijn nog steeds in gesprek’’, zegt hij.

Nederlandse boeren mochten altijd meer mest per hectare uitrijden dan volgens de Europese regels is toegestaan. Maar die uitzondering (derogatie genoemd) hebben we voor 2022 en 2023 nog niet gekregen. Volgens bronnen rond het kabinet heeft Nederland al op ambtelijk niveau te horen gekregen dat ons land diezelfde uitzondering niet nog een keer krijgt. De Europese Commissie wil dat er meer gebeurt om de verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. Meststoffen zijn een van de oorzaken van de verontreiniging.

Het kabinet hoopt dat er nog een minder vergaande uitzondering uit het vuur te slepen is. Staghouwer wijst erop dat er in september nog overleg is. ,,We zijn nog in onderhandeling. Het is een open gesprek en daar ben ik blij mee. Maar het zal anders worden’’, waarschuwt hij. ,,Het is duidelijk dat we de doelen voor de waterkwaliteit niet halen.’’

‘Nederland moet aan de bak’

Premier Mark Rutte zegt dat hij zich achter de schermen ook met de onderhandelingen bemoeit. ,,We moeten als Nederland aan de bak. We kunnen er niet op rekenen dat we altijd anders worden behandeld dan andere landen.’’ Hij zegt wel te hopen dat er nog ‘iets van een uitzondering’ te krijgen is. ,,Maar de marges zijn smal.’’

Als de uitzondering inderdaad van tafel gaat, zullen daardoor veel boeren direct in de problemen komen, zei voorzitter Sjaak van der Tak van landbouworganisatie LTO eerder al. ,,Veel boeren kunnen nu al nauwelijks rondkomen. Straks moeten zij meer mest afvoeren en niet bijvoorbeeld laten uitrijden bij een akkerbouwer in de buurt. Voor een gemiddeld bedrijf met 120 koeien kost dit al snel 10.000 tot 20.000 euro per jaar’’, zei Van der Tak eerder tegen deze site. ,,En ook de akkerbouwer is duurder uit, want die moet dan kunstmest kopen.’’

