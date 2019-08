‘Kabinet denkt aan miljardeninjectie voor langetermijngroei’

Vanuit het fonds moeten in de toekomst grote investeringen worden betaald in bijvoorbeeld infrastructuur en wetenschappelijk onderzoek. Aan het Binnenhof circuleert een bedrag van maar liefst 50 miljard euro dat maximaal in het fonds zou worden gestort, maar de grootte van het bedrag is nog niet definitief vastgesteld.



Ook de precieze vormgeving van het fonds, dat naar verluidt uit de koker komt van minister Wopke Hoekstra (Financiën), is nog onderdeel van gesprek.