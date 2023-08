Kabinet draagt Hoekstra voor als opvolger Timmermans in Brussel

Het demissionaire kabinet gaat naar verwachting minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) voordragen als opvolger van Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel. Ingewijden bevestigen tegenover het ANP berichtgeving hierover van de Financial Times. Het kabinet maakt het besluit vrijdag na de ministerraad bekend.

Bronnen bij het CDA noemen de conclusie te voorbarig maar ontkennen niet dat Hoekstra wil.

Frans Timmermans nam deze week ontslag nadat hij officieel tot lijsttrekker van de combinatie GroenLinks/PvdA was gekozen. Het kabinet moet nu een opvolger voordragen. Commissievoorzitter Von der Leyen moet wel met de voordracht instemmen, maar problemen worden daar niet verwacht: Zij en Hoekstra zijn in Europa partijgenoten.

Met het ticket naar Brussel weet Hoekstra te ontsnappen aan verlenging van een Haagse carrière die sowieso eindig was. Na de val van het kabinet besloot de vicepremier niet nog een keer lijsttrekker te worden voor het CDA. Daarmee was zijn rol op het Binnenhof zo goed als uitgespeeld. Hoekstra zei toen zich ‘meer bestuurder dan beroepspoliticus’ te voelen. Over Europese ambities sprak hij zich toen niet uit.

Eerder klonken rond het kabinet geluiden dat ook minister Sigrid Kaag (Financiën) wel oren zou hebben naar een Brussels avontuur. In dat geval zou zij de eerste D66'er zijn geworden die het ambt van eurocommissaris mocht bekleden. In het verleden hadden vrouwelijke kandidaten bovendien een streepje voor bij de selectie, waar bijvoorbeeld VVD’er Neelie Kroes van wist te profiteren. Maar volgens de Financial Times viel Kaag mede af doordat huidig commissievoorzitter Ursula Von der Leyen bij deze tussentijdse benoeming afscheid heeft genomen van dit voorkeursbeleid. In juni volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement en daarna wordt er ook weer nieuwe Commissie geformeerd.

Wopke Hoekstra is als minister van Buitenlandse Zaken in elk geval senior genoeg voor de positie. Ook Frans Timmermans was minister van Buitenlandse Zaken voordat hij in Brussel aantrad. Hij staat er als minister van Buitenlandse Zaken ook goed op in Europa: hij speelde een voortrekkersrol bij de inspanningen om Oekraïne te steunen na de Russische inval. Nederland was deze week ook het eerste land, samen met Denemarken, dat bevestigde dat het F16-straaljagers naar Oekraïne zal sturen.

Hoorzitting

In zijn eerdere rol als minister van Financiën heeft Hoekstra echter ook voor kwaad bloed gezorgd, met name in de zuidelijke lidstaten. Hij hamerde op begrotingsdiscipline, wat Italië en Griekenland frustreerde. Na de uitbraak van corona, zei hij dat het goed zou zijn om uit te zoeken waarom sommige EU-lidstaten wel buffers hebben opgebouwd om de crisis te bestrijden en andere niet. Dit werd door onder meer Italië, Spanje en Portugal opgevat als een gebrek aan solidariteit. De Portugese minister van Financiën noemde Hoekstra’s uitlatingen zelfs ‘weerzinwekkend’. Een week later erkende Hoekstra op televisie dat hij ‘te weinig empathisch’ was geweest. Hij noemde het toen ‘logisch’ dat er een beroep op solidariteit wordt gedaan. ,,Een sterke EU is ook in ons belang’’, aldus de minister. ,,Dat hadden we beter naar voren moeten brengen, ook ikzelf.” Tijdens de hoorzitting in het Europees Parlement, die de kandidaat-Eurocommissaris moet doorstaan, zal hij hierop dat ongetwijfeld nog worden aangesproken.

Timmermans opvolger krijgt niet diens prominente positie. Timmermans zat al in zijn tweede termijn en was als eerste vice-voorzitter de vervanger van Von der Leyen, hij was de gangmaker achter de klimaatwetgeving, en ook nog de Europese klimaatgezant bij internationale klimaatonderhandelingen. De Slowaak Maros Sefcovic is nu eerste vice-voorzitter geworden, en verantwoordelijk voor de klimaatwetgeving. Volgens de FT wordt Hoekstra naar verwachting wel de klimaatgezant van de EU. Hij zou de EU dan vertegenwoordigen op de grote jaarlijkse internationale klimaattop, dit jaar in Dubai.

