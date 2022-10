Kabinet en boeren hebben ‘constructief’ overleg-ontbijt na stikstofadvies Remkes: ‘Geen charmeoffensief’

Premier Mark Rutte en de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw) zijn vanmorgen in gesprek gegaan met een groep boerenleiders tijdens een ontbijt op het Catshuis in Den Haag. Van der Wal noemde de bijeenkomst ‘constructief’.

Voor de bijeenkomst waren vertegenwoordigers uitgenodigd van diverse boerenorganisaties zoals LTO Nederland, Agractie en Farmers Defence Force (FDF). Voornaamste gespreksonderwerp was het stikstofbeleid. De boerenclubs spraken eerder al met het kabinet onder leiding van toenmalig gespreksleider Johan Remkes. De VVD-coryfee benadrukte het belang van het gesprek tussen de sector en het kabinet. Daarom zullen de betrokken bewindspersonen vaker overleggen met de organisaties over het stikstofbeleid waarover de komende tijd meer duidelijk moet worden.

Van der Wal sprak van een ‘constructieve’ bijeenkomst. ,,We hebben vooral geluisterd en nemen dat mee richting vrijdag’’, verwijst ze naar het moment dat het kabinet officieel zal reageren op het adviesrapport van Remkes. ,,Dit is geen charmeoffensief. We willen echt ophalen wat de boeren vinden van de denklijnen van Remkes.’’ Ze heeft naar eigen zeggen ‘zeker’ nieuwe dingen gehoord vanmorgen.

Remkes adviseert om de stikstofuitstoot van de 500 tot 600 grootste piekbelasters zo snel mogelijk te beëindigen. De minister stellen dat ‘de grote vraag’ is hoe die piekbelasters gedefinieerd moet worden. ,,Ik vind het gevaarlijke van het woord piekbelasters dat het een stempel op het hoofd is van boeren’’, aldus Van der Wal. Adema vult aan: ,, Dat vraagt dat wij heel zorgvuldig handelen. Dat doen we ook samen omdat we hen kansen willen geven. Laten we ook kijken naar de boerengezinnen met hun zorgen.’’

Rode lijnen

Bart Kemp van Agractie reageert gematigd positief na het ontbijt. Het kabinet heeft volgens de voorman van de boerenactieclub ‘de juiste intenties’ uitgesproken, hoopt dat ‘deze intenties worden omgezet in daden’ en wacht daarvoor de kabinetsreactie op vrijdag af.

FDF-voorman Mark van den Oever trok vooraf alvast enkele ‘rode lijnen’ in het stikstofbeleid waar hij en zijn achterban ‘nu niet en nooit niet overheen zullen gaan’. Gedwongen onteigening of intrekking van vergunningen van boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten op natuurgebieden blijft onbespreekbaar voor FDF. Maar als dat niet gebeurt en zogeheten PAS-melders goed worden geholpen ziet Van den Oever wel voor zich dat er een oplossing komt in het voortslepende stikstofdebat. ,,Dan zou eigenlijk het probleem voor iedereen een heel eind opgelost moeten zijn’’, zei hij in een vlog. Van der Wal wilde vanmorgen niet op dat punt vooruitlopen.

PAS-melders zijn boeren die toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog geldig was een melding hebben gedaan over hun stikstofuitstoot maar zonder vergunning zitten die ze daar tegenwoordig voor nodig hebben. De Raad van State bepaalde in 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese natuurwetten.

Volledig scherm LTO Nederland-voorman Sjaak van der Tak © ANP

Volledig scherm FDF-voorman Mark van den Oever © ANP