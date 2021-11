Kabinet faalt met wanhoopspoging om alsnog dividendbelasting af te schaffen

,,Paniekvoetbal van Rutte’’, noemt een bron het offensief van het kabinet. De premier zou gisteren op de hoogte zijn gesteld door Shell van het voornemen om het hoofdkantoor uit Nederland te verplaatsen. ,,We zijn hierdoor onaangenaam verrast’’, liet Blok vanochtend weten.



De aankondiging van Shell is extra zuur, omdat VVD’er Blok het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf zou hebben gevraagd om juist geen knoop door te hakken gedurende de formatie. Volgens bronnen wordt in de kabinetsformatie gesproken over maatregelen om het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland te verbeteren: een wens van de VVD.