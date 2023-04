Kabinet gaat bezuinigen: opleidingsbudgetten geschrapt, eigen risico blijft wel gelijk

Dat melden bronnen in Den Haag over de voorjaarsnota, de jaarlijkse bijstelling van de rijksbegroting die het kabinet vandaag wil presenteren.

Om de gaten in de Rijksbegroting te dichten, gaat het kabinet de ‘kaasschaafmethode’ hanteren: bijna alle ministeries moeten bezuinigen. Alleen het ministerie van Defensie wordt uitgezonderd, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het STAP-budget voor scholing en ontwikkeling kreeg al flink wat kritiek te verduren (video):

Bezuinigingsronde

Door de bezuinigingen gaat het zogeheten STAP-budget er twee jaar na introductie alweer aan, dat was een pot van 200 miljoen euro per jaar voor werkenden en werkzoekenden om zich te laten omscholen. Op het ministerie van Volksgezondheid, één van de grootste qua uitgave, wordt ook beknibbeld. Daarom is ook lang gekeken naar het verhogen van het eigen risico, dat nu op 385 euro staat, maar daar is uiteindelijk vanaf gezien.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) haalt met de bezuinigingsronde flink de teugels aan, maar het effect is wel dat het begrotingstekort daarmee weer onder de 3 procent van het bbp duikt. Nu lag dat er net boven, maar dat staan EU-regels niet toe. Kaag zal de Tweede Kamer naar verwachting wel in het vooruitzicht stellen dat er in het najaar, rond Prinsjesdag, ook gekeken gaat worden naar het verhogen van de belastingen van ondernemers en vermogenden.

Volgens ingewijden is geprobeerd het leed voor de burger ‘zoveel mogelijk te beperken’. ,,Dat is aardig gelukt. Als je kijkt naar het gat in de begroting.”

Tegenvallers

Het kabinet worstelde met kostenposten, zo trekt het 7,5 miljard extra uit voor Groningen, vanwege de nasleep van de gaswinning. En er zijn nogal wat tegenvallers. Zo kon de overheid lang gratis geld lenen, door de lage rente, maar nu die is gaan stijgen dreigt Rutte IV de komende jaren tot 9 miljard euro per jaar extra kwijt te zijn aan leningen, zeggen kabinetsbronnen. Daarnaast wordt op asiel een fikse kostenpost verwacht: door de stijgende instroom kan het wel 5 miljard euro meer kwijt zijn dan eerder werd geraamd.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: